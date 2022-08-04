Sahte arama kararıyla altın toptancısını soyma girişiminde bulunan polislere 38,5’ar yıla kadar hapis talebi

Fatih’te altın toptancısını sahte arama kararıyla soyma girişiminde bulunan ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 3 şüpheli polis memurunun toplamda 38,5’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih Kemal Paşa Mahallesi’nde 19 Mayıs 2021’de altın toptancısını, yanlarında getirdikleri sahte arama kararıyla soyma girişiminde bulunan ve aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 10 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tamamının eylem ve fikir birliği içerisinde, bir plan dahilinde hareket ettikleri belirtildi.

Önce keşif yapıldı, sonra olay planlandı

İddianamede, şüphelilerden Engin U.’nun, olayın gerçekleştiği iş yerine yüklü miktarda döviz geleceği hususunda bilgi edindiği, bu durumu şüpheli Ömer B. ile paylaştığı, Ömer’in ise dövizi yağmalayabilmek için şüpheli Şehmuz K. ve şüpheli polis memuru Abdullah D.’ye söylediği anlatıldı. Şüpheli Engin U.’nun 20 Nisan 2021’de keşif amaçlı iş yerinin hanına girdiğinin belirtildiği iddianamede, bu süreçte ayrıca şüpheli Şehmuz ve şüpheli memur Abdullah’ın 5 Mayıs 2021’de Güzelyalı’ya giderek şüpheli Ömer ile buluştukları ve olayı planladıkları da kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, olaydan bir süre önce şüpheli polis memuru Abdullah’ın, daha önce aynı yerde görev yaptığı diğer şüpheli polis memurları Cihan A. ve Hasan Ş. ile Zonguldak’ta görev yaptığı dönemde tanıdığı şüpheliler Alper S. ve Ramazan Alperen G. ile iletişime geçtikleri, şüphelilere konuyu anlatarak eylemi birlikte gerçekleştirmek için teklifte bulunduğu aktarıldı.

Polis yeleği ve sahte arama kararı temin ettiler

Şüpheliler Cihan, Alper, Ramazan Alperen ve Hasan’ın kendilerine yapılmış olan teklifi kabul ettiklerinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin 18 Mayıs 2021’de İstanbul’a gelerek memur Abdullah’ın kiraladığı Bağcılar’daki daireye geçtikleri, söz konusu dairede olayın ayrıntılı bir şekilde planlandığı, şüpheliler tarafından sahte arama kararı elde edildiği ve şüphelilerin olayda kullanılmak üzere polis yeleği ile plastik kelepçe de temin ettikleri kaydedildi.

Hedef 500 bin dolardı

İddianamede, şüphelilerin 19 Mayıs 2021 günü saat 09:20 sıralarında söz konusu iş yerine transit markalı araçla 500 bin dolar para teslim edildiğini öğrendikleri, bunun üzerine harekete geçen şüphelilerden Ramazan Alperen’in dışarıda bekleyerek gözcülük yaptığı, diğer şüpheliler Abdullah, Şehmuz, Cihan, Hasan ve Alper’in ise şüphelilerden Engin’den gelen bilgiler ışığında birbirleriyle işaretleşerek, takipleşerek ve yüzlerindeki maske, kafalarındaki şapka, gözlüklerle saat 09:45 sıralarında iş yerinin bulunduğu iş hanına girdikleri kaydedildi.

Çalışanları plastik kelepçeyle kelepçelediler

Burada şüphelilerin giydikleri polis yelekleriyle üst kata çıktıkları, şüpheli Abdullah’ın polis tanıtma kartını gösterdiği ve belinde bulunan silahı çıkardığı, sahte arama kararını iş yeri çalışanlarına gösterdikleri, içeride bulunan çalışanları yanlarında getirdikleri plastik kelepçe ile kelepçeledikleri ve iş yerinden çıkmalarına engel oldukları belirtildi.

Kaçarken yolda duran kişiyi de vurdu

İddianamede, şüpheli Şehmuz’un içerideki müştekilere sürekli silah doğrulttuğu ve kafasına silah dayadığı, olay sırasında içeride bulunan müştekiler ile şüpheliler arasında boğuşma yaşandığı, akabinde şüphelilerin kaçmaya başladıkları, bu sırada şüphelilerden Şehmuz’un iş yerinin banko bölümünde kendisini tutmaya çalışan müşteki İbrahim İ.’yi silahla yaraladığı ve oradan kaçarken de silahını bir kez daha ateşleyip sokakta bulunan Mesud A.’nın da yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Bu esnada şüpheli polis memuru Abdullah’ın içeride bulunan çalışanlarca yakalanarak iş yerinden kaçmasının engellendiğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelinin etkisiz hale getirilerek polislere teslim edildiği, ayrıca diğer şüphelilerin de ilerleyen süreçte yakalandıkları aktarıldı.

4 suçtan toplam 38,5’ar yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memurları Abdullah D., Cihan A. ve Hasan Ş.’nin ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4’er yıldan 14’er yıla, ‘kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 1,5’ar yıldan 4,5’ar yıla, ‘silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve işyerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma teşebbüsü’ suçundan 10’ar yıldan 15’er yıla ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar olmak üzere toplamda 17,5’ar yıldan 38,5’ar yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

İddianamede diğer 7 şüpheli hakkında ise 1,5’ar yıldan 15’er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.