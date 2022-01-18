Reyhanlı’da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemi ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı’da bir evde yapılan aramada İslami Döneme ait olduğu değerlendirilen 186 adet bronz ve 96 adet gümüş sikke, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 161 adet sikke ve 2 adet mozaik, Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 122 adet sikke, 70 adet bronz ağırlık, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 29 adet bronz sikke, 3 adet mühür baskısı, 65 adet heykel ve obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A. hakkında adli işlem yapıldı.