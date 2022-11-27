Reyhanlı’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Adabucak Mahallesi’ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.