Pendik’te kaçak tütün satılan iş yerine baskın

Pendik’te kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 68,5 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak tütün imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, herhangi bir izni olmadan tütün ürünlerinin dolumu ve satışını yaptığı tespit edilen işyeri sorumlusu M.A. isimli şahsı yakalayarak muhafaza altına aldı. İş yeri adresinde yapılan aramalarda, 400 adet sigara, 1 adet tütün sarma makinası, 68,5 kg kaçak tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan M.A. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.