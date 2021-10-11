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Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu

Asayiş 11.10.2021, 09:19 11.10.2021, 09:29
Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu

kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup patenli genç cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patenli gençlerin kask takmadan tehlikeli bir şekilde caddede ilerledikleri gözlendi.

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