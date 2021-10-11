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Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu
Asayiş 11.10.2021, 09:19 11.10.2021, 09:29
İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu
kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup patenli genç cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patenli gençlerin kask takmadan tehlikeli bir şekilde caddede ilerledikleri gözlendi.