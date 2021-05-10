Parçalanan cam köprüde mahsur kaldı

Çin’de asma cam köprünün bir bölümünün kırılması sonucu mahsur kalan turist kurtarıldı.

Çin’in Longjing kentindeki Piyan Dağı’nda bulunan asma cam köprünün bir bölümü Cuma günü meydana gelen şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Olay sırasında köprü üzerinde bulunan bir turist yerden 100 metre yüksekte mahsur kaldı. Korku dolu anlar yaşayan turist korkuluğa tutunarak yarım saatten fazla kurtulmayı bekledi. Adamın tutunduğu korkuluğun, iki yanında yürüme yolunun olmaması dikkat çekti.

Yaşananların ardından, turist psikolojik danışmanlık için hastaneye kaldırıldı.