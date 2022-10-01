(ÖZEL) İncir toplarken hayatının kabusunu yaşadı

Esenyurt’ta kamyonetin ağaç dallarına sürtmesi sonucu dengesini kaybederek düşen adam ağır yaralandı. Şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve gözünde yüzde 99 görme kaybı oluşurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 17 Eylül 2022 tarihinde Esenyurt Evren Sanayi ile Akçaburgaz bağlantısı TEM alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Köseli, incir toplamak için yol kenarındaki ağaca çıktı. Bir süre sonra henüz sürücü kimliği alınamayan kamyonetin kasası, Köseli’nin bulunduğu ağacın dalına çarparak yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle 41 yaşındaki adam yere düşerek ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü olaydan bir haber yoluna devam ederken, 41 yaşındaki adam çocuğunun, trafikteki sürücülerden yardım istemesiyle hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından 41 yaşındaki adam Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk babası adamın her iki kolunda, çenesinde ve ayağında kırıklar, sol gözünde ise yüzde 99 görme kaybı oluştu.

Kamyonetin çarpma anı kamerada

Kamyonetin ağaca çarpması ve adamın ağaçtan düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 15 gündür tedavisi devam eden Köseli, kaçan sürücünün yakalanması için şikayetçi olurken, kendisine kimsenin ulaşmadığını ‘bir geçmiş olsun’ dahi demediğini anlattı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

“Araç çarptı kaçtı, bilerek mi bilmeyerek mi çarptı bilmiyorum”

Yaşadığı olayla ilgili konuşan yaralı Mehmet Köseli, “Olayın olduğu gün incir toplamak için çocuğumla araziye gittim. Yol kenarındaki ağaçtan biraz incir topladık, yedik derken sonunda bir araba bize vuruyor. Beni baygın halde yola atıyor ve ben hiçbir şekilde bir şey hatırlamıyorum. Olayın üzerinden beni kaldırmadan, hastaneye götürmeden o şekilde bırakıp gidiyor. Hala da vuran kişiden bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı, yoksa kaza mı oldu bir yanıt yok” diye konuştu.

“Gözümde yüzde 99 görme kaybı var, şikayetçi oldum”

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların ve sol gözünde yüzde 99 görme kaybı oluştuğunu anlatan Köseli, şikayetçi olduğunu belirterek, “17 Eylül’de oldu, o zamandan beri arayan, ulaşan, soran, geçmiş olsun diyen dahi yok. sağ kolumda 3 tane kırık, sol kolumda iki tan kırık, çenemde, yüzümde, beynimde ve göz kaşımda da ayın kırıklar var. Acıdan sancıdan duramıyorum, sürekli ağrıyor. Sol gözüm hiç görmüyor ve doktorlar yüzde 90 görmeyeceğini söylüyor. 15 gündür tedavi alıyorum ama hiçbir yanıt alamadım. En çok da zoruma giden o vuran saldırganın, insanlığın gerektirdiği bu mudur, bunu hiç anlamadı mı? Buna çok üzülüyorum, ne oldu, nasıl oldu veya bir canını kurtarayım veya hastaneye yetiştireyim, böyle bir şey olmamış. Yoldan geçen diğer araçlar tarafından ben hastaneye kaldırıldım. Şahıstan şikayetçi oldum ve gerekli cezayı almasını istiyorum. İnsanlık bu kadar ucuz değil, benim halimi herkes görüyor. Benim üç tane çocuğum var, gözüm görme kaybı yüzde 99, yüzde 1 umut var, ben perişan oldum” diye anlattı.