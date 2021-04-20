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Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı

Adana’da bir otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 20.04.2021, 09:47
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Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı

Adana’da bir otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu sokmaya çalışanları önlemek için uygulama alanında arama başlattı. Polis bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada arka koltukta gizlenmiş 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sürücü Z.K. (42) gözaltına alındı. Zanlı sorgusunda uyuşturucuyu Adana’ya getirdiğini itiraf etti. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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