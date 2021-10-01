Otomobilin sokakta oynayan çocuğa çarpma anı kamerada

Şanlıurfa’da evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.