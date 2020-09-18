Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket S.’nin kontrolünde Milas’tan Selimiye istikametine doğru seyreden 48 LC 724 plakalı otomobil, anayola çıkmaya çalışan Özgür G.’nin kontrolündeki 35 AIP 131 plakalı tır ile çarpıştı. İddiaya göre, tırın kontrolsüz şekilde anayola çıkmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şevket S., çocukları Buse S. ve İbrahim Mert S. yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan eşi Süheyla S. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü Özgür G. gözaltına alındı.
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