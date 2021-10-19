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Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 19.10.2021, 20:47
Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kıbrıs Caddesi Değirmenözü yolu üzeri kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Acar idaresindeki forklift ile Arif Yağcı yönetimindeki 42 M 6148 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Arif Yağcı (65) ile ön koltukta oturan eşi Meryem Yağcı (60) araçta sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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