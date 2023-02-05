Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar’da yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Kentte sabah erken saatlerde yaşanan ve 8 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından başlatılan otopsi ve kimlik tespit çalışmaları sona erdi. Yapılan incelemelerin ardından kazada ölen Fatma Temiz (42), Sultan Nur Özay (40), Sevay Özay (40), Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç’un Denizli, İsmail Yoldaş’ın Diyarbakır, Yakup Uçar’ın Mardin ve Mehmet Tuncer’in ise Dinar nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.