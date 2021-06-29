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Osmaniye’de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

Osmaniye’de yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 29.06.2021, 15:08
Osmaniye’de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

Osmaniye’de yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cebel Yaylası, Türkü mevkiinde çobanlık yapan 3 çocuk serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi. Çocuklardan birisi geri dışarı çıkarken Mehmet Ali Kırcılı (12) ve Mustafa İletmiş (14) havuz içinde gözden kayboldu. Havuzdan çıkan diğer çocuk durumu ailesine bildirdi.

Yapılan ihbar ile olay yerine jandarma ,sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı (12) ve Mustafa İletmiş’in (14) cansız bedenini sudan çıkardılar.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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