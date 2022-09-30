Ordu’daki kadın cinayetinin zanlısı hakim karşısında

Ordu’da, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 24 Mart’ta Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ş.(36) doğum günü gecesi kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sinan Ş., yaka kartının ipi ile kadını boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Olayın ardından cinayet zanlısı Sinan Ş. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada güvenlik önlemleri alınırken, cinayet zanlısının savunması dinlendi. Cinayet zanlısı mahkemede verdiği savunmada, Eda Evli ile 4 yıl önce bir arkadaş vasıtası ile tanıştıklarını belirtti. Eda Evli’nin evlenip boşanmasının ardından bir süre birliktelik yaşadıklarını, bu birlikteliğin aile içinde sorunlara neden olduğunu ve eşinden ayrıldığını söyleyen Zanlı, “Beni, eşim ve çocuğumla tehdit ediyordu. Birlikteliğimiz tehdit yoluyla oldu. Kendisine karşı duygusal bir bağım olmadı. Eşimle boşandıktan sonra Eda başkaları ile birlikte oldu ve beni, eşim ile oğlumla tehdit etti” dedi.

Olay gecesi Eda Evli’nin kendisini arayarak kendisinin (Sinan Ş.) doğum gününü kutlamak için buluşmak istediğini anlatan sanık, “Giresun’da bir alkollü mekana gittik. Geri geldiğimizde kendisini nereye bırakacağımı sordum ve bana benim evime gelmek istediğini söyledi. Zorlayınca kabul ettim. O gece yine aynı sebeplerden tartıştık, gece evden gitmesini söyledim ve itikledim. Sonrasında uyudum ve sabah bana kapının çaldığını söyledi. Kapıya baktığımda polisleri gördüm, o çağırmış ve tebessüm ettim. O da bana, ‘senin hayatını bitireceğimi söylemiştim’ dedi. Sonra kapıyı açmak için yeltendim ve eşim ve çocuğumla yine tehdit etti. Ben de kendisini yere itekledim, gözüme odamdaki yaka kartının ipi takıldı, onu boynuna astım ve çektim. Hareketsiz yatınca kontrol ettim o esnada yaşıyordu. Evin kapısını açtım ve polislerin gelmesini bekledim. Sonrasında polisler gelip beni aldı” ifadelerine yer verdi.

Sinan Ş., darp ettikten sonra cep telefonu ile Eda Evli’nin fotoğraflarını çekmesine ilişkin ise, “Kendine bakmak istedi. Git aynaya bak dedim. Daha sonra telefonla fotoğrafını görmek istediğini söyledi. Kendi isteği doğrultusunda çektim” savunmasına bulundu.

Eda Evli’nin annesi ise kızının Sinan Ş. ile dini nikahının olmadığını, arkadaş olarak görüştüklerini iddia ederek, kızının Sinan Ş.’nin hatalarını gördükten sonra görüşmek istemediğini söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.