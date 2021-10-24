banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor

Nöbet çıkışı kazada ölen Rümeysa doktor son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra evine giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berin Şen, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cezaevinden izinli çıkan baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının mezarına elleri kelepçeli şekilde toprak attı.

Asayiş 24.10.2021, 17:23
Nöbet çıkışı kazada ölen Rümeysa doktor son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra evine giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berin Şen, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cezaevinden izinli çıkan baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının mezarına elleri kelepçeli şekilde toprak attı.

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Doktor Rümeysa Berin Şen (25), dün öğlen saatlerinde nöbetten çıktıktan sonra evine giderken 38 AEK 935 plakalı otomobiliyle yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Şen’in cenazesi morgdan alınarak memleketi Zonguldak’ın Alaplı ilçesine getirildi. Babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Çengelli köyü camisine getirilen genç doktorun cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba Prof. Dr. Murat Şen ve anne Yasemin Şen’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Rümeysa Şen’in ablası Serra Şen zaman zaman annesinin omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Öte yandan cezaevinde bulunduğu öğrenilen baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının cenazesine katılmak üzere jandarma eşliğinde izinli olarak getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Murat Şen, elleri kelepçeli şekilde kızının mezarına toprak attı.

Cenazeye katılan Berrin Şen’in arkadaşları ve ailenin yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Amca Recep Şen, yeğeninin Kayseri’de görev yaptıktan sonra Ankara’ya tayin olduğunu, yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 8 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Sevilla 9 20
2. Real Sociedad 9 20
3. Osasuna 10 18
4. Real Madrid 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2