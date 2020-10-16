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Niğde’de yakalanan DEAŞ’lı Adliyeye sevk edildi

NİĞDE’DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN IRAK UYRUKLU ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 16.10.2020, 16:02
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Niğde’de yakalanan DEAŞ’lı Adliyeye sevk edildi

Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Niğde’de gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Irak uyruklu A.H.D.D , polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından DEAŞ’a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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