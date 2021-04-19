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Nevşehir’de bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kilo 542 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş 19.04.2021, 14:41
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Nevşehir’de bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kilo 542 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afgan uyruklu H.Z. ve Z.A.’nın yapılan üst ve araç aramasında 1 kilogram 542 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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