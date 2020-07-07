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Nallıhan’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİNDE AKSAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN DOLU HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.
Asayiş 07.07.2020, 18:55
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aksam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sobran deresinde ise yağış nedeniyle yükseldi.
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