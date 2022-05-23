Müzikholdeki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ta sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde meydana geldi. İddialara göre L.A. (44) ile işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P. (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. L.A. tabancayla işyeri sahibi ve garsona ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine M.B. (30) pompalı tüfekle ateş ederek işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P.’yi yaraladı. Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tolga Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.P. de tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan M.B.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.