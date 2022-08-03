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Muş’ta 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 03.08.2022, 10:42
Muş’ta 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu ile Mücadele" bünyesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Nadaslık köyü mevkiinde 27 Temmuz-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 3 şüpheli şahsa ait tarlada yapılan aramada; 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konulmuş olup, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şüpheli şahsın ise adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

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