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MTA bahçesindeki yangın kontrol altına alındı

Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) bahçesinde doğal gaz patlaması sonucu

Asayiş 20.10.2021, 10:53
MTA bahçesindeki yangın kontrol altına alındı

Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) bahçesinde doğal gaz patlaması sonucu

çıkan yangın kontrol altına alındı. İçeriden çekilen görüntüler ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olay, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde yer alan MTA bahçesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sesiyle irkilen Başkentliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yangını tamamen kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın yaşandığı alandan çekilen görüntüler ise hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ise, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" denildi.

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