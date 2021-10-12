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MSB:"Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Ja
MSB:"Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi."
Asayiş 12.10.2021, 12:21
MSB:"Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi."