MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları’mız, ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.