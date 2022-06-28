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MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kayb

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Asayiş 28.06.2022, 17:55
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kayb

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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