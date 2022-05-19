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MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 19.05.2022, 15:28
MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."