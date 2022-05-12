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MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile “Deniz Hava İş Birliği Eğitimi” gerçekleştirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile “Deniz Hava İş Birliği Eğitimi” gerçekleştirildiğini açıkladı.
Asayiş 12.05.2022, 13:55
Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile “Deniz Hava İş Birliği Eğitimi” gerçekleştirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile “Deniz Hava İş Birliği Eğitimi” gerçekleştirildi" denildi.