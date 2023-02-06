MSB: “Asil milletimizi kan bağışına davet ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sivil ve asker personelin gönüllülük esasına dayalı olarak Kızılay’a kan bağışında bulunacağını bildirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Kızılay’ın kan bağışı çağrısı sonrası Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil ve asker personel, gönüllülük esasına dayalı olarak Kızılay’a kan bağışında bulunacaktır. Asil milletimizi de Kızılay’ın bu çağrısına destek olmaya davet ediyoruz” denildi.