Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da motosikletle seyir halindeyken şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan M.C.’nin motosikletinde yapılan aramada 3 pakette 43,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.