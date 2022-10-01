MHP’li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı

Sancaktepe’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kartal MHP üyesi Erkan Hançer, kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığına toprağa verildi.

Geçtiğimiz Salı günü bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğrayan Kartal MHP üyesi Erkan Hançer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hançer’in cenaze namazı Sancaktepe Ebubekir Sıddık Camii’nde kılındı. Cenazeye, Hançer’in ailesi ve yakınları baştan olmak Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gül, ilçe parti yöneticileri ile üyeleri katıldı. Hançer’in eşi taziyeleri kabul etti. Namaz sonrası Hançer’in Türk bayrağına sarılı cenazesi defnedilmek üzere Samandıra Mezarlığı’na götürüldü.