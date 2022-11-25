Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Mersin’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren terör örgütünün eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Ekipler, gerçekleştirilen başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden yalan haberler yayarak paylaşım yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüterek geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu kurum ve kuruluş binalarına, güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen EYP’li, molotof kokteylli, taşlı, sopalı saldırılarda yer alan ve örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren 18 şüpheliyi belirledi. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 15 şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.