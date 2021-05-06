banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Mersin’de 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ve Anamur ilçelerinde yapılan operasyonda 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 06.05.2021, 09:55
Mersin’de 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ve Anamur ilçelerinde yapılan operasyonda 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imal ve ticareti ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekim yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yeşiltepe Mahallesinde 1 şahsın iş yerinde sahte alkollü içki üreterek satış yaptığı, ayrıca evinin çatı katında kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 27 litre sahte içki, 94 paket kaçak sigara, 150 gram kubar esrar, 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Alataş Mahallesinde 1 şahsın kendisine ait sera ve bağ evinin çatı katında uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen yerlerde arama yapan ekipler, 35 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu