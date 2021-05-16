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Maytap kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki komşu aile arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.05.2021, 23:42
Maytap kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki komşu aile arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Komşu iki aile arasında çocukları sokakta maytap patlatması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılar ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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