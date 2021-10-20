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Maskeli şüpheli iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde maskeli bir şahıs, gece saatlerinde bir iş yerine kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Asayiş 20.10.2021, 17:53
Maskeli şüpheli iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde maskeli bir şahıs, gece saatlerinde bir iş yerine kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şüpheli, gece saatlerinde cadde üzerindeki şömine malzemesi satan bir dükkanın önüne gelerek ateş etmeye başladı. 7 el ateş eden şahıs, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, iş yerine kurşun yağdırıp kaçan şahsı yakalamak için de çalışma başlattı.

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