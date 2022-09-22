Marmaris’teki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saat 12.36’da çıkan orman yangınında 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalara günün ağarması ile birlikte helikopter ve uçaklar da havadan destek vererek soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 TOMA, jandarma ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığına bağlı ekipler ile yüzlerce gönüllü görev aldı. Yangın söndürme helikopterlerinin güvenli su alması için Marmaris Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri deniz trafiğini emniyete aldı. Yoğun mücadele sonunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.