banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Marmaris’teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 23.06.2022, 18:39
Marmaris’teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında” dedi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu