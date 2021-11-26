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Malatya’da 528 bin çağrıdan 400 bini asılsız

Malatya Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan, 112 Acil Çağrı Merkezi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 528 bin çağrıya yanıt verdiklerini ve bu çağrıların yüzde 76’sının asılsız olduğunu söyledi.

Asayiş 26.11.2021, 11:06
Malatya’da 528 bin çağrıdan 400 bini asılsız

Malatya Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan, 112 Acil Çağrı Merkezi kurulduğu günden bu yana yaklaşık 528 bin çağrıya yanıt verdiklerini ve bu çağrıların yüzde 76’sının asılsız olduğunu söyledi.

Malatya’da ambulans, polis, jandarma, AFAD, itfaiye için gelen çağrıların karşılandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 2021 yılı içerisinde yaklaşık 528 bin çağrı alındı. 112 Acil Sağlık Merkezi hakkında bilgi veren Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan, “112 Acil Çağrı Merkezi akılda kalacak tek numara ile insanlarımızın hayatını kurtaracak çok güzel bir proje. Bu projenin güzel yanlarını zaman içerisinde anlayacaklar. 17 Şubat itibariyle yaklaşık olarak istatistiki verilere göre 528 bin çağrı aldığımız görülmekte. Bunların yüzde 76’sı asılsız çağrı. Türkiye geneli asılsız çağrının oranı yüzde 66 bizde yüzde 76 Türkiye genelinde asılsız çağrı oranı yüzde 66 oranında olduğuna göre vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’nin ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklı” dedi.

İnsanlara yardımcı olmak adına kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz arandığı zaman ihtiyacı olan vatandaşlara yardımın geciktiğine değinen Unutkan, “112 Acil Çağrı Merkezi akılda kalacak tek numara ile insanlarımızın hayatını kurtaracak çok güzel bir proje. Bu projenin güzel yanlarını zaman içerisinde anlayacaklar. Dolayısıyla 112’yi meşgul etmemeleri konusunda mesaj vermek isterim. Bizde asılsız çağrıların yüzde 76 olmasının sebebi pandemi döneminde, kapanma süreçlerinde dışarı çıkmama dönemlerinde vatandaşlarımızın evde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 112’yi aramalarından kaynaklı aramalar olarak biliniyor” ifadelerini kullandı.

“Gelen çağrıların 528 binden 400 bini asılsız çağrı”

Kuruldukları zamandan bugüne kadar 528 bin çağrı aldıklarını ve bu çağrıların çoğunun asılsız çağrı olduğuna dikkat çeken Unutkan, “528 bin çağrı aldık. 528 binden 400 bini asılsız çağrı 128 bini asıllı çağrı. Günlük 2 bin 500 çağrıya tekabül ediyor. Bu çağrılar en çok sağlık sektörünü ilgilendiriyor. Yaklaşık 1300-1500 çağrı sağlık, diğer sırada emniyet ve paydaş kurumlarımızı bağlıyor ama en çok sağlık ve emniyeti ilgilendiren çağrılar var. Asılsız çağrıların birçoğunu vatandaşlarımız evde sokağa çıkma yasağı döneminde istek ve talepleriyle ilgiliydi. Bir kısımda çocukların eline telefonu vererek yemek yemelerini veya oyun oynamalarını sağlıyorlar. 112’de telefonun içerisinde hat olmadan, ücretsiz bir şekilde arandığı için çocuklar da 112’yi arayarak bir merak konusu şeklinde çağrı merkezlerimizi meşgul ediyorlar. Dolayısıyla asılsız çağrı ve meşgul şeklinde olduğu zaman asıllı acil çağrıları da engellemiş oluyorlar” diye konuştu.

“Sürekli 112’yi meşgul edenlere cezai işlem uyguluyoruz”

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenler ve gereksiz arayanlar için cezai yaptırım uygulanacağını vurgulayan Unutkan, “112 Acil Çağrı Merkezimizin mevzuatta 250 TL idari yaptırım cezası verilmektedir. Kanunun yayım tarihi itibariyle yeniden güncellemeyle 567 TL şeklinde idari yaptırım cezası güncellenmiştir. Vatandaşlarımıza idari yaptırım cezaları uyguluyoruz. Sürekli aynı numaradan arayarak dalga geçmeleri arayıp kapatmaları gibi durumlar olduğunda bu aramaların sürekli 112’yi meşgul etmelerinden dolayı idari yaptırım cezalarının uyguluyoruz” dedi.

Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarları karşılayan çağrı personeli Kenan Kılıç, zaman zaman asılsız ve ilginç çağrılar aldığını belirterek, “İlginç çağrılar olmuştu. Teyzenin biri arayıp yağmur yağdığını ve güvercinin yağmurda ıslandığını yazık olduğunu itfaiye ekipleri tarafından alınıp korunaklı bir yere alınmasını istemişti. Ben de teyzeye acil bir durum olmadığını hayvanın yağmur koşullarına elverişli olduğunu ve yağmurdan etkilenmeyeceğini söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Asılsız çağrıların ihtiyacı olan vatandaşlara yardımın geciktirdiğini vurgulayan Kılıç, “Asılsız çağrılar motivasyonumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Burada bizim motivasyonumuzla birlikte bize ulaşmaya çalışan vatandaşların buraya ulaşmasını engellediği için vatandaşlarımız tarafından asılsız aramaların yapılmamasını ve 112’yi gerektiği zaman aramalarını istiyoruz. Asılsız ve gereksiz aramaların yapılmaması 112’ye ulaşım açısından daha iyi olacaktır” diye konuştu.

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