Maganda kurşunu sonrası gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç mühendisin yakınları yaşananlara tepki gösterdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak caddesinde yaşanan silahlı yaralama olayında yerden seken kurşunun gözüne gelmesi sonucu gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç mühendisin yakınları olaya tepki gösterdi.

Olay dün saat 19.08 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinin girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Karadeniz cadde üzerinde yaşanan tartışmanın ardından karşılaştığı Uğur Çakır’ın ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada yolda yürümekte olan olayla bir ilgisi olmayan Gümüşhane Orman İşletme Şefliği’nde çalışan orman mühendisi Onur Mert (33) isimli gencin gözüne isabet etti. Olayda iki kişi yaralanırken, koşarak kaçan Gökhan Karadeniz ise Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Genç mühendis olay sonrası kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde bu sabah gözünden ameliyat oldu. Ameliyat sonrası Onur Mert’in ablası Arzu Mert Şimşek yaşananları anlattı. Şimşek, kardeşinin yediği yemek sonrası Uzunsokak’ta arkadaşı ile yürürken birinin silahıyla başkasını bacağından vurması sonucu seken kurşunun burnunun üst kısmından girip gözünün arkasına saplandığını belirterek “Olay sonrası bugün ameliyata alındı. Yapılan ilk ameliyat gözün bütünlüğünü korumaya yönelik bir ameliyat. Kurşun gözün arkasında ‘Orbita’ denilen bir yerde. Onun oradan alınması için bu tarz operasyonları yapan bir kaç merkez var. Biz birkaç gün sonra büyük ihtimalle oraya gideceğiz, orada bir ameliyat olacak belki başka bir ameliyat daha olacak” dedi.

“Birinin silahlanıp Uzunsokak gibi bir yerde akşam çok kalabalık bir saatte silahla dolaşıyor olmasına diyecek bir lafım yok” diyen abla Şimşek “Olayı yapan şahıs içerden çıkmış, tekrar içeri alınacak ama ne kadar kalacağı belli değil. Kardeşimin hayatı hepimizin hayatı altüst oldu, yazık değil mi ?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan gözünden yaralanan Onur Mert’in (33) Orman Mühendisi olarak Gümüşhane’de Orman İşletme Şefliği’nde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.