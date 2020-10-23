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Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı

Bursa’da otoban gişelerinde lüks cip, beton bariyere çarptı. 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 23.10.2020, 15:01
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Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönünden Bursa'ya giden N.Ç. idaresindeki 35 NC 065 plakalı cipin sürücüsü gişeleri fark etmeyerek beton bariyere çarparak durabildi. Aracının hızının 110 kilometre olduğu öğrenilirken, cipte bulunan sürücü N.Ç. ile yanındaki S.Ç, N.A. ve 7 yaşındaki M.Ö. yaralanırken, araç hurdaya döndü.

Kazadan sonra olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri cipte sıkışan yaralıları çıkarttı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Ç, S.Ç. ve N.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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