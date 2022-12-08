Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti

Tokat’ta liseler arası futsal maçında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Tokat’ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları gençler futsal merkez ilçe seçmelerinde kavga çıktı. Ali Yücel Kapalı Spor Salonu’ndaki seçmelerde öğrenciler tekme tokat birbirine girdi. Antrenör ve hakemlerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine sahaya polis ekipleri girdi. Öğrencileri sakinleştirerek ayırmaya çalışan polis ekipleri zor anlar yaşadı. Bir süre devam eden gerginlik, öğrencilerin sakinleştirilmesi ile sona erdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde öğrencilerin yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.