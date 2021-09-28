Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore’nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın Doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu.

Son balistik füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül’de gerçekleştiren Kuzey Kore’den bölgede gerilimi arttıran yeni bir hamle geldi. Japonya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Pyongyang’ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın Doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini açıkladı. Japonya hükümeti füze denemesi ile ilgili detaylı analiz yapmak üzere alarma geçerken, Pyongyang’ın son denemesi, Japonya’da yeni başbakanı belirleyecek iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) liderlik seçiminin hemen öncesinde "yeni hükümete mesaj" olarak yorumlandı.

Bu ay ikinci deneme

Kuzey Kore son füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül’de gerçekleştirmiş, amacı 800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak olan füzelerin demir yolu tabanlı bir sistem ile fırlatıldığı kamuoyuna yansımıştı. Pyongyang’ın girişimi ABD, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.