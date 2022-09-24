Kovalamaca sonrası yakalanan şahsın üzerinden 63 fişek uyuşturucu çıktı

Tekirdağ Çorlu’da Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin yaya olarak kovalamacası sonrası yakalanan bir şahsın üzerinden 63 fişek uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde şüpheli şahıslara yönelik kontrollerde bulunan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı incelemek istedi. Yaya olarak kaçmaya başlayan şahsın peşine düşen polis ekipleri amansız bir kovalamaca sonrası şahsı soluk soluğa yakaladı.

U.T.T. (26) isimli şüphelinin üzerinden bir tomar para olarak nitelendirilen 2 bin 260 lira ile 63 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlgili birimlere teslim edilen şüpheli U.T.T. hakkında işlem başlatıldı.