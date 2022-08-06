Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı

Tatil için Tekirdağ’dan Kastamonu’ya gelen 3 yaşındaki çocuğa, parkta oynadığı sırada köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısından çevredeki vatandaşlarını müdahalesiyle kurtulan çocuğun yüzünde ısırık izleri kaldı.

Kurban Bayramı’nda Tekirdağ’dan memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine tatil için gelen Alabaş ailesinin 3 yaşındaki çocukları Miraç Alabaş, Taşköprü Cumhuriyet Meydanındaki parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada çevredeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında yüzünde ısırık izleri oluşan 3 yaşındaki Miraç Alabaş’ı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Yüzünde ve gözünde ciddi yara izleri oluşan Miraç, ailesi tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Miraç, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan ve yüzü ile gözüne pansuman yapılan Miraç, yoğun tedavi sonucu gözünü kaybetmekten kurtarıldı.

Ailesinin büyük panik yaşadığı olayda 3 yaşındaki Miraç Alabaş’ın köpeklere karşı fobisinin oluştuğu öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu"

Olay anını anlatan Miraç’ın annesi Simge Alabaş, “Biz Kurban Bayramı’nın birinci günü tatil için memleketimiz Taşköprü ilçesine geldik. Dün de Cumhuriyet Meydanında bulunan parkta otururken bir anlık dalgınlığımıza geldi. Orada köpekler varmış, biz köpekleri görmedik ve köpek bir anda çocuğumu ısırdı. Biz koştur koştur hemen taksiyle hastaneye gittik. Orada müdahale edildi. Ardından bizi Kastamonu’ya sevk ettiler, orada da çocuğum tedavi edildi. Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu. Bunun hesabını o zaman kim verecekti? Çocuğum hiç durmadan gece gündüz ağlıyor. Ben çok şikayetçiyim Taşköprü’nün bu köpeklerinden. Lütfen bir an önce müdahale edilsin. Sadece benim çocuğum değil, başkasının çocuğuna da olabilirdi. Müdahale edilmesini istiyorum” dedi.

Bölge sakinleri tepkili

Yaşanan talihsiz olayın ardından Taşköprülü vatandaşlar, Taşköprü Belediyesi tarafından faaliyet gösteren geçici hayvan barınağının 7 ay önce kapatılarak köpeklerin sokaklara salıverilmesinin, yaşanan bu ve bunun gibi hadiselere sebep olduğunu belirterek, belediye yetkililerinden ivedilikle bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini kaydettiler. Vatandaşlar, barınağın kapanmasının ardından geçen 7 aylık süreçte henüz ciddi bir çözüm adımı atılmamasına da ayrıca tepki gösterdiler.