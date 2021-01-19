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Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kızın annesi, köpeği ezmekle suçlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kız annesi tarafından araçla kurtarıldı. Köpeğin sahipleri tarafından köpeği ezdikleri öne sürülen genç kız ve annesi konuyu yargıya taşıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kızını son anda kurtardığını ifade eden anne, aracının yüksek olduğu için köpeği görmediğini iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Asayiş 19.01.2021, 12:42
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Köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kızın annesi, köpeği ezmekle suçlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan genç kız annesi tarafından araçla kurtarıldı. Köpeğin sahipleri tarafından köpeği ezdikleri öne sürülen genç kız ve annesi konuyu yargıya taşıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kızını son anda kurtardığını ifade eden anne, aracının yüksek olduğu için köpeği görmediğini iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Konacık Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Bengü Çelik köpeğinin ihtiyaçlarını karşılaması için site içerisinde dolaştırmaya başladı. O esnada “American Staff” cinsi bir köpek Çelik’in köpeğine saldırmaya çalıştı. Köpeği kucağına alan genç kız dakikalarca köpeğin elinden kurtulmak için büyük çapa sarf etti. Baldırından ve bacaklarından ısırılan genç kız elindeki köpeğini ise bir an olsun bırakmadı. Gözyaşları içerisinde köpekten kurtulmak isteyen Çelik, annesi Ayça Yüksel’i arayarak yardım istedi. Hızlı bir şekilde aracıyla kızının yanına gelen Yüksel, kızını aracına bindirdi.

Çelik, kamyonete bindikten sonra kamyonet hareket etti. Köpek de kamyonetin etrafından koşmaya başladı. Kamyonetle dönüş yaparken, kamyonetin yanından geçen köpek yaralandı. Sahipleri, köpeğin bile bile ezildiğini iddia etti.

Kamyonet sürücüsü Ayça Yüksel olay yerinden ayrıldıktan sonra kızını hastaneye götürdü. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıtaya giderek köpeğin sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bacağında, baldırında ve sırtından ısırılan Çelik’in köpeğin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralanan köpek tedavi altında

Köpeğin yaralı olduğunu fark eden sahipleri ise battaniyeye sarıp hızlı bir şekilde veterinere götürdü. Tedavi altına alınan köpek için İzmir’den ayrıca 2 veteriner getirildi. Bacağına yapay kemik takılan köpeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Köpeğin saldırısına uğradığını ifade eden Ayça Yüksel’in kızı Begüm Çelik, şunları dile getirdi: "Köpeğim Bobby’i temel ihtiyaçlarını gidermesi için dışarıya çıkardım. Biraz ilerledikten sonra yüksek bir bahçe duvarından köpeği gördüm ve oradan atlayamayacağını düşündüm yine de Bobby’i kucağıma aldım hemen arkamı dönüp yürümeye başladım. O sırada hayvan hemen yanımda belirdi. Ben vücudumu siper ettim çünkü Bobby’ye saldıracaktı. Köpek eğitimi bildiğim için onu komutlarla durdurmaya çalıştım ama o böyle bir şey yapmadı. Ne tekme attım zarar da vermedim. Montum kalın olduğu için ısırıklarını montumdan içeri geçiremedi ama bacaklarımda pijama olduğu için kanamalı yaralarla doluydu. 3-4 dakika sonra hemen annemi aradım yetiş diye. O da o sırada arabayla geldi. Hemen beni almak istiyordu ama hayvan bırakmıyordu. Ben kapıyı açtım hemen kendimi içeriye attım arabadan ama o hala paçamdaydı. Sonra kapıyı kapattım. Sonra biz hastaneye gittik, ısırıldığıma dair raporlarım var."

"Köpeği görmedim"

Köpeği aracının yüksek olduğu için görmediğini ifade eden Ayça Yüksel ise yaptığı açıklamada kızını almaya geldiğinde köpeğin kızına saldırdığını ve kızımı arabaya zor aldığını söyledi. Köpeğin kamyonetin altında yaralandığını kesinlikle görmediğini de ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

“Köpek önümden geçti ve yürüyordu. Ne kan gördüm ne bir şey gördüm. Ben köpeği görmedim. En son yanımdan geçip kapının yanına gittiğini gördüm. Zaten görüş alanımın çok dışında köpek. Yani ben orada canımla uğraşıyorum, kızımla uğraşıyorum. Yani bir yandan böyle bir şeyle uğraşmak bilmiyorum ben çarpmadım zaten. Hiçbir türlü çarpmadım. Hiç böyle bir şey hissetmedim bile. Tamamen durdum orada kornaya bastım ve geri döndüm. Yani ben niye böyle bir şey yapayım. Kendi hayvanım da var. Bu insanlık dışı bir şey. Asla böyle bir şey yok” dedi.

Köpeğin yasaklı bir ırk olmadığını ifade eden köpeğin sahiplerinden Namık Yılmaz ise, “Benim tepkim, hanımefendinin buraya gelip köpeği ezip, dakikalarca kanlar içindeki yaralı köpeğe bakması, arabadan inmemesi, bir zile basıp haber etmemesi ve geri geri gidip kaçmasına. Peşinden rapor alıp zabıtaya haber vermesi, polise şikayet etmesi bizi üzdü. Bunu bilinçli şekilde yaptığını sanıyoruz” şeklinde konuştu.
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