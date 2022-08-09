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Konya’da Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Konya’da Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Asayiş 09.08.2022, 16:34
Konya’da Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor.