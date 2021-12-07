Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Konya’nın şehirlerarası kara yollarında yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep olurken, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinden itibaren Konya kent merkezinde rüzgar etkisini gösterirken, Konya- Aksaray ve Konya- Ankara Karayolunun bazı kesimlerinde kum fırtınası meydana geldi. Polis ekipleri, kum fırtınasının etkili olduğu ve görüşün sıfıra düştüğü zamanlarda herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için kara yollarını ara ara ulaşıma kapattı. Konya Aksaray Karayolunun 38. kilometresi Divanlar Mahallesi mevkisinde etkili olan kum fırtınasında ise 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine güçlükle ulaşırken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza mahallindeki araçların çekilmesinin ardından polis ekipleri kara yolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağlamaya başladı.