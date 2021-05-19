banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Konya’da kamyonet kanala uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yoldan çıkarak kanala uçan kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.

Asayiş 19.05.2021, 12:49
Konya’da kamyonet kanala uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yoldan çıkarak kanala uçan kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 57 HC 997 plakalı Nissan marka kamyonet yerleşim merkezi yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp içerisinde su bulunmayan beton kanal içerisine düşen kamyonettekiler araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kamyonetin tavan kısmını keserek içeriden çıkarabildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Y.Ç, S.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.Ç. durumunun ağır olması nedeniyle acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerini müteakip hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
25°
açık