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Konya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da FETÖ’nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 21.09.2021, 10:25
Konya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da FETÖ’nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün TSK mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar ve teknik takip sonrasında 11 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8’i serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin alınan ifadeleri neticesinde kripto olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 şahsın örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği ifade edildi.

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