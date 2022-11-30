Koliler içerisine gizlenmiş 7 milyon 645 bin kaçak sigara ele geçirildi

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurdukları tırda yaptıkları armalarda 7 milyon 645 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde giden tırı durdurdu. K.U (55) idaresindeki tır ve tıra bağlı dorsede yapılan aramalarda koliler içerisine gizlenmiş NİGHT Blue marka toplam 4 milyon 125 bin adet tütün doldurulmuş makaron ile Touch ibareli 3 milyon 520 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Toplamda 7 milyon 645 bin makaron ele geçiren ekipler olayla ilgili K.U’yu ifadesinin ardından adliyeye sevk etti.