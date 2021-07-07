Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, Gölcük’te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve üstelerinde yapılan aramalarda ise 189,45 gram sentetik kannabinoid, 15,70 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4’ü tutuklanırken 1şheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.