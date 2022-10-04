Son Dakika
KOTO başkan adayı İbrahim Bıyıklı: "KOTO’ya 4 yıllık kısa süre içerisinde en parlak dönemini yaşatacağımıza inanıyorum"
Kocaeli’de terör üyesi iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 04.10.2022, 11:09
Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Derince ilçesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.