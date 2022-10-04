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Kocaeli’de terör üyesi iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 04.10.2022, 11:09
Kocaeli’de terör üyesi iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Derince ilçesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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